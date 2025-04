Nr. 0970

Gestern Nachmittag kam es in Kreuzberg zu einem Verkehrsunfall mit Polizeibeteiligung. Gegen 14:15 Uhr fuhr eine 67-Jährige mit ihrem Wagen von der Mittelinsel kommend an einem Wendedurchbruch der Yorckstraße wieder in den Fließverkehr ein. Zur gleichen Zeit befuhren drei Polizeibeamte in Zivil mit einem Zivilfahrzeug die Yorckstraße in Richtung Mehringdamm auf der linken Spur. Die 67-Jährige beschleunigte und traf dabei frontal mit ihrer Stoßstange die linke Seite des Dienstwagens. Durch den Zusammenstoß kamen beide Pkw zunächst zum Stehen. Nach wenigen Sekunden beschleunigte die 67-Jährige jedoch und entfernte sich vom Unfallort in Richtung Mehringdamm. Die Beamten folgten unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten und forderten die Seniorin zum Anhalten auf. An der Wendestelle Yorckstraße/Mehringdamm wendete die 67-Jährige und beschleunigte zunächst erneut, bevor sie schließlich am rechten Fahrbahnrand der Yorckstraße auf der Höhe des Bezirksamtes Friedrichshain-Kreuzberg anhielt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen zur Unfallaufnahme durfte die 67-Jährige ihren Weg fortsetzen. Sie blieb unverletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten zwei der Polizeibeamten mit Kopf und Nackenschmerzen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der dritte Kollege stand deutlich unter dem Eindruck des Geschehens. Alle drei traten vom Dienst ab. Die weiteren Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City).