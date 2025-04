Festnahme nach Kellereinbrüchen

Nr. 0968

Bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nahmen Kollegen des Polizeiabschnitts 41 drei Tatverdächtige nach Einbrüchen in Schöneberg fest. Gegen 0:30 Uhr alarmierte ein Anwohner eines an der Grunewaldstraße gelegenen Mehrfamilienhauses die Polizei, nachdem er drei ihm unbekannte Personen, zwei Männer und eine Frau, im Keller des Hauses entdeckt hatte. Das Trio soll auf Nachfrage zunächst angegeben haben, ebenfalls im Haus zu wohnen und den Kellerverschlag aufgrund eines Umzugs auszuräumen. Nachdem sich die mutmaßlichen Eindringlinge entfernt hatten, stellte der Anwohner jedoch fest, dass insgesamt acht Kellerverschläge aufgebrochen worden waren. Infolge seines Hinweises konnten die Tatverdächtigen wenig später im Bereich des Barbarossaplatzes festgenommen werden. Dabei führten die Männer im Alter von 25 und 27 Jahren sowie deren 26-jährige Begleiterin nicht nur potenzielles Einbruchswerkzeug, sondern auch mutmaßliche Tatbeute mit sich. Weiter wurde im Rahmen der Sachverhaltsklärung bekannt, dass ein weiterer Zeuge das Trio bereits gegen Mitternacht an seiner Wohnanschrift an der Martin-Luther-Straße festgestellt hatte. Auch sein Keller wurde mutmaßlich von den Dreien aufgebrochen. Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte fest, dass eines der zwei Fahrräder, ein E-Lastenrad, welches die Tatverdächtigen auf ihrer Flucht nutzten, zu einem Diebstahl Anfang April zugeordnet werden kann. Während die 26-Jährige den Polizeigewahrsam mit Abschluss einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder verlassen durfte, wurden die zwei Männer für das ermittelnde Abschnittskommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) eingeliefert. Sie sollen noch im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.