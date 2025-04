Alkoholisierter Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Nr. 0966

Am späten Nachmittag flüchtete ein Autofahrer gestern in Tempelhof vor einer Polizeikontrolle. Gegen 17:30 Uhr forderten Einsatzkräfte den 40-Jährigen in der Ullsteinstraße zum Zwecke einer Verkehrsüberprüfung zum Anhalten auf. Der Fahrer flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Kaiserstraße und missachtete dabei mehrere rot abstrahlende Ampeln, wodurch er andere Verkehrsteilnehmer gefährdete. Beim plötzlichen Abbiegen aus der äußerst linken Spur nach rechts in eine Grundstückseinfahrt stieß der Fahrer mit dem ihm folgenden Einsatzwagen der Polizei zusammen und kam zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Die Einsatzkräfte nahmen den 40-Jährigen fest. Eine freiwillige Atemalkoholmessung ergab bei ihm einen Wert von fast 3,5 Promille. Der Fahrer hatte lediglich einen Führerschein zur Fahrgastbeförderung bei sich, diesen stellten die Einsatzkräfte sicher. Nach einer Blutentnahme im Polizeigewahrsam durfte der Tatverdächtige seiner Wege gehen. Die weiteren Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall mit Sachschaden unter Einfluss berauschender Mittel hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (West) übernommen.