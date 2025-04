Vermisster 65-Jähriger mit Demenzerscheinungen

Nr. 0975

Mit der Veröffentlichung von Fotos bittet die Polizei Berlin die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 65-jährigen Piotr Majewski.

Herr Majewski reiste Anfang April 2025 aus seinem Heimatland Polen nach Berlin ein und wird seit dem 7. April 2025, 18:00 Uhr, vermisst. Zu diesem Zeitpunkt verließ er die Wohnung seiner hier namentlich Bekannten in der Soldiner Straße in Gesundbrunnen, um im nahegelegenen Supermarkt (Penny) einkaufen zu gehen. Er kehrte nicht zurück. Aufgrund einer beginnenden Demenz besteht die Gefahr der Hilflosigkeit. Herr Majewski spricht zudem ausschließlich Polnisch.

Ein ortsansässiger Geschäftsinhaber gab an, den Vermissten zuletzt am 8. April 2025 an einer Bushaltestelle auf Höhe der Wollankstraße 25 gesehen zu haben.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: