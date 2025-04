Mann nach Einbruch in Büroräume gesucht - Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 0963

Mit Bildern aus Überwachungskameras sucht die Polizei Berlin nach einem bislang Unbekannten. Der Mann steht im Verdacht, am 1. September 2024, zwischen 15 und 21 Uhr in die Büroräume einer Firma in der Saarbrücker Straße 21 im Ortsteil Prenzlauer Berg eingebrochen zu sein und dort mehrere elektronische Geräte entwendet zu haben.

Wer kennt den abgebildeten Mann?

Wer kann Angaben zu seiner Identität und/oder seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise richten Sie bitte an das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) in der Straße Am Nordgraben 7 in Wittenau unter der Telefonnummer (030) 4664-172150, per E-Mail an dir1k21@polizei.berlin.de, an die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle.