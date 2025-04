Mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen – Polizist verletzt

Nr. 0962

Gestern Nachmittag nahmen zivile Einsatzkräfte in Neukölln einen mutmaßlichen Drogenhändler fest, wobei ein Polizist verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen sollen die Einsatzkräfte gegen 13:30 Uhr auf einen Mann in der Flughafenstraße aufmerksam geworden sein. Die Kräfte beobachteten den Mann dabei, wie er mehrmals mutmaßlich mit Betäubungsmitteln handelte und sprachen ihn in der Boddinstraße an. Als er die Einsatzkräfte sah, flüchtete er Richtung Karl-Marx-Straße in ein Lebensmittelgeschäft. Auf seiner Flucht warf der 23-Jährige die Betäubungsmittel auf die Fahrbahn der Flughafenstraße. In dem Lebensmittelgeschäft wurde der 23-Jährige festgenommen. Bei seiner Festnahme schlug der Tatverdächtige mehrfach gegen den Oberschenkel und den Oberkörper eines Polizisten und trat gegen sein Knie und seine Hand. Bei seiner Durchsuchung wurden Geld, ein Handy und zwei Verkaufseinheiten des Betäubungsmittels, welches er zuvor wegwarf, beschlagnahmt. Der Beamte trat verletzungsbedingt von seinem Dienst ab. Zur Erwirkung eines Haftbefehls wurde der 23-Jährige für ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen dauern an.