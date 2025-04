Schwere räuberische Erpressung im Park

Nr. 0961

Gestern Abend alarmierte eine Anwohnerin die Polizei zu einer gefährlichen Körperverletzung nach Kreuzberg. Nach bisherigem Ermittlungsstand hielt sich ein 16-Jähriger in Begleitung von zwei jugendlichen Mädchen gegen 21:30 Uhr im Böcklerpark auf, als ihn eine männliche Person aus einer 10-15-köpfigen Personengruppe ansprach. Kurz darauf soll er von mehreren Personen aus der Gruppe geschlagen worden sein, unter anderem auch mit einem Baseballschläger und einer Metallstange. Der 16-Jährige konnte sich kurzfristig aus der Situation lösen und flüchten, wurde aber von der Gruppe eingeholt und erneut geschlagen. Er soll unter Vorhalt eines Messers aufgefordert worden sein, sein Bargeld herauszugeben. Nachdem der 16-Jährige das Geld übergeben hatte, konnte er erneut flüchten und versteckte sich auf einem Balkon eines nahgelegenen Massagesalons. Die Gruppe entfernte sich in unbekannte Richtung. Die beiden Mädchen entfernten sich bereits während der Angriffe ebenfalls in unbekannte Richtung. Der 16-Jährige erlitt diverse Verletzungen unter anderem am Kopf und wurde von alarmierten Rettungskräften für eine Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.