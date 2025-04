Versuchter Raub – Personen mit Messer und Pfefferspray verletzt

Nr. 0959

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte nach Mitte zu einer gefährlichen Körperverletzung gerufen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es gegen 23 Uhr in der Panoramastraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen und einer 15-bis 20-köpfigen Personengruppe gekommen sein, bei der der 21-jährige Begleiter des Jugendlichen mit einem Messer verletzt wurde. Nach Aussagen des Jugendlichen habe er sich mit einem Bekannten aus der Personengruppe unterhalten, als ein Unbekannter aus der Personengruppe an ihn herantrat und versuchte, ihm seine Armbanduhr gewaltsam vom Handgelenk zu reißen. Der 17-Jährige habe sich gegen diesen Angriff gewehrt, wodurch es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sei. Ein weiterer Tatverdächtiger soll den Jugendlichen daraufhin mit einem Pfefferspray angegriffen haben. Als der 21-Jährige versucht habe, die Situation zu schlichten, wurde er aus der Personengruppe heraus geschlagen und mit einem Messer eines unbekannten Tatverdächtigen am Oberschenkel verletzt. Die Stichverletzung des 21-Jährigen wurde durch einen Polizisten erstversorgt. Während der medizinischen Versorgung durch hinzugerufene Rettungskräfte habe der Verletzte einen der Tatverdächtigen wiedererkannt. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den Mann und vier weitere Tatverdächtige in Richtung des S-Bahnhofes Alexanderplatz feststellen und überprüfen. Alle fünf Personen wurden vorläufig festgenommen, durchsucht und nach der Identitätsfeststellung am Ort mit einem Platzverweis entlassen. Der junge Mann wurde für eine ambulante Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Eine medizinische Erstversorgung am Ort lehnte der 17-Jährige ab. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Identifizierung des Räubers und der Tatverdächtigen zu den gefährlichen Körperverletzungen, dauern an und werden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) geführt.