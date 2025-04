Nr. 0957

Weil er hörte, wie mehrere Heranwachsende in Marzahn nationalsozialistische Parolen riefen, wählte ein Zeuge gestern Nachmittag den polizeilichen Notruf. Gegen 15:20 Uhr erhielt die Besatzung eines Einsatzwagens vom Abschnitt 32 den Auftrag, zu dem Verdacht einer Straftat am Barnimplatz zu fahren. Am Einsatzort trafen die Polizeikräfte auf eine Gruppe sechs junger Personen, von denen sich zwei zum Tatvorwurf äußerten. Demnach sollen drei Heranwachsende im Alter von 18 und 19 Jahren mehrfach und für umstehende Passanten hörbar nationalsozialistische Parolen gerufen haben. Dabei habe es sich nach Aussage eines Tatverdächtigen um einen Spaß gehandelt. Nach erfolgter Identitätsfeststellung durften alle Beteiligten ihren Weg fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen werden nun von einem Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes geführt.