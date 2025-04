Verkehrsunfall – Betonmischer-Trommel beim Abbiegen auf die Fahrbahn gefallen

Nr. 0956

Gestern Vormittag löste sich eine Betonmischer-Trommel in Oberschöneweide vom dazugehörigen Fahrzeug. Gegen 10:30 Uhr befuhr der 64-jährige Fahrer des Betonmischers die Spindlersfelder Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen löste sich beim Linksabbiegen in die Straße An der Wuhlheide die Trommel des Betonmischers und fiel auf die Fahrbahn. Ein 67 Jahre alter Zeuge, der mit einem Auto auf der rechten Linksabbiegerspur neben dem Betonmischer unterwegs war, habe rechtzeitig bremsen können, weshalb es nicht zu einer Kollision mit der heruntergefallenen Trommel gekommen sei. Es wurde niemand verletzt. Durch den Aufprall der Trommel auf der Fahrbahn wurde die Fahrbahnoberfläche beschädigt. Zudem lief Beton aus der Trommel auf der Straße aus. Die Feuerwehr band ausgelaufene Betriebsmittel ab und beseitigte den Beton von der Fahrbahn. Der Betonmischer wurde zum Zwecke der Erstellung eines technischen Gutachtens sichergestellt. Bis etwa 23:30 Uhr blieb der Unfallort während der Sachverhaltsaufnahme und der Reinigungsarbeiten bis zur Straße zum FEZ in Fahrtrichtung Weißkopfstraße gesperrt. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.