Nach Erpressungsversuch in die Flucht geschlagen

Nr. 0955

Gestern Nachmittag forderten in Friedrichshain zwei bisher unbekannte Männer Geld in einem Café, ergriffen nach einer körperlichen Auseinandersetzung jedoch die Flucht. Nach bisherigen Aussagen betraten sie gegen 15:30 Uhr das Geschäft in der Neuen Bahnhofstraße und drohten den Mitarbeitenden an, dass es sich nachteilhaft auf das laufende Geschäft auswirken werde, wenn sie der Geldforderung nicht nachkämen. Daraufhin entbrannte eine gewaltsame Auseinandersetzung, bei der durch einen der Angreifer auch ein Messer gezogen worden sein soll. Weitere Personen hätten das Café betreten, es sei mit Stühlen und Tischen geworfen worden. Anschließend hätten zumindest drei beschriebene Tatverdächtige ohne Beute die Flucht ergriffen. Die beiden 36- und 44- jährigen Mitarbeitenden erlitten Verletzungen; die des Jüngeren wurden noch am Ort, die des Älteren ambulant im Krankenhaus behandelt. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) ermittelt.