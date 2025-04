Motorradfahrer fährt Mann an

Nr. 0954

In Friedrichshain fuhr gestern Abend ein Motorradfahrer einen auf die Straße tretenden Mann an. Nach den bisherigen Aussagen sei der 39-Jährige gegen 18 Uhr mit seinem Motorrad auf der Frankfurter Allee in Richtung Karl-Marx-Allee gefahren, als ein 58-Jähriger plötzlich vor ihm auf die Straße lief. Der Motorradfahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn mit einer erlittenen Beinverletzung in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde. Ein Atemalkoholtest beim Fußgänger ergab einen Wert von 2,7 Promille. Die weiteren Ermittlungen zum konkreten Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City).