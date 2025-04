Motorrad in Brand

Nr. 0949

In der vergangenen Nacht kam es in Tempelhof zu einer Brandstiftung an einem Motorrad. Nach einer Zeugenaussage sollen gegen 2:40 Uhr zwei Unbekannte ein Motorrad mit einer Flüssigkeit überschüttet und in Brand gesetzt haben. Anschließend seien die mutmaßlichen Täter in unbekannte Richtung geflohen. Das Feuer griff auf drei weitere Fahrzeuge über. Das Motorrad der Marke BMW brannte vollständig aus, ein Audi, ein Mitsubishi und ein VW wurden beschädigt. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Während der Löscharbeiten wurde die Alboinstraße von der Totilastraße bis zum Alboinplatz in der Zeit von 2:50 Uhr bis 4 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen führt das Brandkommissariat des Landeskriminalamts.