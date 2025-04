Auseinandersetzung an Tram-Haltestelle

Nr. 0947

Gestern Nachmittag kam es in Hellersdorf zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach ersten Ermittlungen kam es in einer Straßenbahn am U-Bahnhof Hellersdorf gegen 15 Uhr zunächst zu verbalen Streitigkeiten in einer Straßenbahn zwischen einem 28-Jährigen und zwei 36 und 44 Jahre alten Männern. Im weiteren Verlauf soll der 28-Jährige gegen den Hinterkopf des 44-Jährigen geschlagen haben woraufhin dieser zu Boden fiel und eine von ihm gehaltene Glasflasche zu Bruch ging. Der 28-Jährige soll zudem gegen das Bein des 36-Jährigen getreten haben. Nachdem die Beteiligten die Bahn verlassen hatten, kam es auf dem Bahnsteig zu einem Gerangel, wobei der 28-Jährige aus bislang unbekannten Gründen mehrere Schnittverletzungen am Oberschenkel erlitt. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es bestand keine Lebensgefahr. Eine durchgeführte Atemalkoholmessung ergab bei den 36 und 44 Jahren alten Männern Werte von rund 0,5 und 0,6 Promille. Die Messung bei dem 28-Jährigen ergab einen Wert von 0,0 Promille. Die beiden Männer konnten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Weg fortsetzen. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).