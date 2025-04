Verkehrsunfall infolge eines medizinischen Notfalls

Nr. 0945

Gestern Mittag wurden Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall nach Buch alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen und Aussage einer Zeugin soll ein Autofahrer auf der Wiltbergstraße gegen 12:30 Uhr in Richtung Alt-Buch gefahren sein und dort die Kontrolle über seinen Audi verloren haben. In der Folge fuhr der Pkw gegen eine Absperrbake und einen geparkten VW, der wiederum auf zwei weitere geparkte Autos aufgeschoben wurde. Anschließend geriet er von dem rechten in den linken Fahrstreifen, prallte dadurch gegen einen Baum und kam dort zum Stehen. Auslöser soll ein medizinischer Notfall bei dem 70-jährigen Fahrer gewesen sein. Alarmierte Rettungskräfte leiteten vor Ort Reanimationsmaßnahmen ein und brachten den 70-jährigen Fahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.