Seniorenpaar bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0944

Eine Seniorin und ein Senior wurden gestern Nachmittag bei einem Verkehrsunfall in Grunewald verletzt. Der 84-jährige Autofahrer gab an, er habe gegen 15 Uhr aus der Auerbachstraße kommend nach rechts in die Fontanestraße abbiegen wollen. Dabei habe er jedoch das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt. In der Folge kollidierte der Fahrer mit zwei geparkten Pkw. Einer davon überschlug sich und wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen die Fassade eines Geschäfts geschleudert, die dadurch beschädigt wurde. Auch ein Stromverteilerkasten wurde beschädigt. Insgesamt entstand erheblicher Sachschaden. Der Autofahrer und seine ein Jahr jüngere Beifahrerin erlitten Kopf- und Handverletzungen; die Frau stand zudem deutlich unter dem Eindruck des Geschehens. Alarmierte Rettungskräfte brachten die beiden zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 84-Jährige stimmte einer Sicherstellung seines Führerscheins zu und händigte diesen den Einsatzkräften freiwillig aus. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) ermittelt.