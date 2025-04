Rollerfahrerin fährt Kleinkind an

Nr. 0942

Gestern Nachmittag kam es in Wilhelmstadt zu einem Verkehrsunfall. Gegen 15:20 Uhr soll nach Zeugenaussagen ein dreijähriges Kind alleine die Bocksfeldstraße zum gegenüberliegenden Gehweg überquert haben. Zeitgleich seien zwei Rollerfahrer auf der Bocksfeldstraße in Richtung Bocksfeldplatz gefahren. Das Kleinkind sei auf die Fahrbahn gelaufen und auf der Mitte der Straße von der 62-jährigen Elektrorollerfahrerin angefahren worden. Die Dreijährige wurde durch den Unfall verletzt und von alarmierten Rettungskräften für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.