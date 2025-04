Trio nach Diebstahl eines Motorrads festgenommen

Nr. 0941

Nach schwerem Bandendiebstahl in Charlottenburg nahm die Polizei heute früh drei Männer in Britz fest. Gegen 3:30 Uhr beobachteten Zivilfahnder in der Windscheidstraße Ecke Pestalozzistraße das Trio beim Einladen eines auf dem Gehweg abgestellten hochwertigen Motorrads in einen Transporter. Zuvor fuhren die 29, 31 und 32 Jahre alten Tatverdächtigen mit dem Transporter und einem Begleitfahrzeug in dem Bereich umher. Mit dem Diebesgut im Laderaum fuhr die mutmaßliche Bande über den Stadtring auf die BAB 113. Zwischen den Anschlussstellen Buschkrugallee und Späthstraße gelang es den Einsatzkräften, die beiden Fahrzeuge anzuhalten und alle drei Männer festzunehmen. Das entwendete Motorrad befand sich im Laderaum des Transporters und wurde sichergestellt. Zudem beschlagnahmten die Zivilfahnder die beiden Wagen der Tatverdächtigen als Tatmittel. Die mutmaßlichen Motorraddiebe kamen in ein Polizeigewahrsam, aus dem sie dem nunmehr zuständigen Fachkommissariat für Kraftfahrzeugdelikte der Polizeidirektion 2 (West) überstellt worden sind. Sie sollen im Laufe des morgigen Tages einem Ermittlungsgericht zum Erlass von Haftbefehlen vorgeführt werden.