Autofahrer fährt beim Abbiegen Radfahrerin an

Nr. 0940

Ein Mann fuhr gestern Abend in Neukölln mit einem Auto eine Radfahrerin an. Der 21-Jährige war gegen 19:15 Uhr auf der Reuterstraße Richtung Karl-Marx-Straße unterwegs, wo er nach links auf ein Tankstellengrundstück abbiegen wollte. Zeitgleich fuhr ihm eine 53-Jährige auf ihrem Fahrrad entgegen. Der Autofahrer fuhr die Frau auf ihrem Fahrrad an, so dass sie stürzte. Hierbei wurde sie so schwer an einem Bein verletzt, dass alarmierte Rettungskräfte sie zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus brachten. Die weiteren Ermittlungen führt ein für Verkehrsunfälle zuständiges Kommissariat der Polizeidirektion 5 (City).