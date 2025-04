Beleidigt und angegriffen

Nr. 0939

Gestern Nachmittag sollen in Charlottenburg ein Mann und eine Frau von zwei bislang Unbekannten beleidigt worden sein. Gegen 17 Uhr seien die 33-jährige Frau und der 36-jährige Mann in der Friedbergstraße von einer unbekannten Frau und einem unbekannten Mann verbal angegangen worden. Der 36-Jährige habe die Situation mit seinem Handy filmen wollen, woraufhin die beiden Tatverdächtigen ihn umklammert und das Telefon aus der Hand geschlagen haben sollen. Der Mann erlitt Schmerzen am Arm, lehnte aber eine medizinische Behandlung ab. Seine 33-jährige Begleiterin soll zu dem Zeitpunkt sichtbar eine Kette mit einem Davidstern getragen haben. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes führt die weiteren Ermittlungen.