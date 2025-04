Festnahme nach Sachbeschädigung durch Feuer

Nr. 0937

Gestern Abend nahmen Einsatzkräfte einen Mann fest, der auf einem Parkplatz in Prenzlauer Berg Müll angezündet haben soll. Nach ersten Erkenntnissen beobachtete ein Zeuge gegen 21:40 Uhr, wie der 33-Jährige Feuer auf einem Parkplatz an der Storkower Straße legte und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Die Feuerwehr löschte den Brand. Polizeikräfte nahmen den alkoholisierten Tatverdächtigen in der Nähe des Parkplatzes fest und brachten ihn zur Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam. Im Anschluss konnte er seinen Weg fortsetzen. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts übernahm die weiteren Ermittlungen.