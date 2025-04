Mutmaßlicher Drogenhändler bei Verkehrskontrolle aufgefallen

Nr. 0936

Wegen mehrerer Straftaten muss sich nun ein Mann verantworten, den Polizeikräfte gestern Abend in Oberschöneweide kontrollierten. Der 36-Jährige war gegen 21:40 Uhr mit einem Mitsubishi in der Wilhelminenhofstraße unterwegs, als die Besatzung eines Funkwagens des Abschnitts 36 entschied, ihn auf einem Parkplatz einer verkehrsrechtlichen Kontrolle zu unterziehen. Dabei fanden die Beamtin und der Beamte heraus, dass der Mann keinen gültigen Führerschein besitzt und außerdem eine Fahrerlaubnissperre besteht. Da der Autofahrer offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, erfolgte ein Urin-Vortest auf freiwilliger Basis, der positiv auf Amphetamine anschlug. Bei einer ebenfalls freiwillig gestatteten Durchsuchung des Autos und einer sich daran anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung auf Anordnung der Staatsanwaltschaft fanden die Polizeikräfte diverse Amphetamine in verschiedenen Behältnissen sowie weitere Betäubungsmittel. Der Mann kam zur Klärung seiner Identität und zum Zwecke einer Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam. Anschließend wurde der 36-Jährige aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und des unerlaubten Handels mit Amphetaminen dauern an.