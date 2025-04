Senior bei Raub verletzt

Nr. 0935

Bei einem Raub in Mitte wurde ein Senior gestern Nachmittag von einem Unbekannten verletzt. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge kehrte der 76-Jährige gegen 14:30 Uhr nach einigen Erledigungen zu seiner in einem Mehrfamilienhaus in der Gormannstraße gelegenen Wohnung zurück. Beim Aufschließen seiner Wohnungstür soll dann plötzlich ein Mann an ihn herangetreten sein, ihn zu Boden gestoßen und ihm anschließend mit der Faust mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Dann habe der Angreifer Geld aus dem Portemonnaie des 76-Jährigen genommen und sei damit in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte den Senior mit einer Platzwunde am Kopf zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Raubdelikte der Polizeidirektion 5 (City).