Festnahme nach Einbruch in Kaufhaus

Nr. 0934

Polizeieinsatzkräfte nahmen in der vergangenen Nacht einen mutmaßlichen Einbrecher in Charlottenburg fest. Nach dem bisherigen Kenntnisstand löste gegen 1:15 Uhr die Alarmanlage eines Kaufhauses am Kurfürstendamm aus, als zwei Tatverdächtige dort einbrachen und Schmuck aus der Auslage entwendeten. Durch die Alarmanlage fühlten sich die beiden offenbar gestört und flüchteten durch ein Parkhaus. Alarmierte Polizeikräfte verfolgten die beiden mutmaßlichen Einbrecher. An einem Zaun, der mit einem Stacheldraht versehen ist, holte ein Polizeibeamter einen der beiden Tatverdächtigen, einen 67-Jährigen ein und nahm diesen fest. Der zweite Mann konnte unerkannt flüchten. Der 67-Jährige verletzte sich an dem Stacheldraht an der Hand und wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Polizeikräfte fanden bei ihm das mutmaßliche Einbruchswerkzeug sowie die entwendeten Schmuckstücke und beschlagnahmten alles. Das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernahm die weiteren Ermittlungen. Ein Ermittlungsgericht prüft morgen den Erlass eines Haftbefehls.