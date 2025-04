Mann mit Messer verletzt

Nr. 0933

In der vergangenen Nacht kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung in Friedrichsfelde. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Mann im Alter von 44 Jahren gegen 1:15 Uhr in einer Straßenbahn im Bereich der Straße Am Tierpark in einen Streit mit einem Unbekannten geraten sein. Im weiteren Verlauf sollen beide Männer dort auch die Straßenbahn verlassen haben. Auf einem Gehweg in der Nähe soll es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden gekommen sein. Dabei soll der Tatverdächtige ein Messer gezogen und damit mehrfach auf den 44-Jährigen eingestochen haben. Der Mann flüchtete anschließend unerkannt. Der angegriffene Mann wurde mit Schnittverletzungen am Hals und Oberkörper in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.