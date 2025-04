Fußgänger bei Verkehrsunfall mit Straßenbahn verletzt

Nr. 0931

Bei einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn wurde gestern Abend in Biesdorf ein Fußgänger verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte der 68-Jährige kurz vor 18 Uhr die Straße Allee der Kosmonauten an der Straßenbahnhaltestelle Allee der Kosmonauten/ Poelchaustraße in Richtung Amanlisweg, offenbar ohne dabei auf die von links kommende Straßenbahn der Linie M8 zu achten. Der 36-jährige Straßenbahnfahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Mann trotz Gefahrenbremsung nicht mehr verhindern. Der Fußgänger wurde einige Meter durch die Luft geschleudert und landete auf dem Bahnsteig. Ein Zeuge leistete Erste Hilfe. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Fußgänger zur stationären Behandlung seiner lebensgefährlichen Kopf- und Rumpfverletzungen in ein Krankenhaus. Der Straßenbahnfahrer stand deutlich unter dem Eindruck des Geschehens. Auch er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Straßenbahnverkehr der Linien M8 und 18 wurde für vier Stunden in beide Richtungen unterbrochen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.