Tötungsdelikt in U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatanwaltschaft Berlin

*Nr. 0928 *

Heute Nachmittag kam es in Charlottenburg zu einem Tötungsdelikt. Den ersten Erkenntnissen zufolge sollen gegen 16:15 Uhr im Bereich der U- Bahnlinie 12 zwei Fahrgäste aneinandergeraten sein. In der Folge soll einer der beiden Männer den anderen im U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz mit einer Stichwaffe tödlich verletzt haben. Der Mann verstarb noch im Bahnhof. Der Tatverdächtige entfernte sich zu Fuß vom U-Bahnhof an die Oberfläche und wurde in der Schlossstraße kurz hinter der Einmündung Knobelsdorffstraße von Einsatzkräften der Polizei angehalten. Dort soll der Tatverdächtige mit dem Messer in der Hand auf die Einsatzkräfte zugegangen sein. Im weiteren Verlauf des Geschehens mussten mehrere Schüsse auf den Tatverdächtigen abgegeben werden. Alarmierte Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr brachten den verletzten Festgenommenen in ein Krankenhaus, wo er zur Stunde notoperiert wird. Die weiteren Ermittlungen erfolgen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft durch die 1. Mordkommission des Landeskriminalamtes.