Metallstangen von Balkon geworfen

Nr. 0927

Weil aus einem Hochhaus in Alt-Hohenschönhausen mehrere Gegenstände geworfen worden sein sollen, rief eine Zeugin gestern Nachmittag die Polizei. Die Frau hatte gegen 15:50 Uhr eine Gruppe von etwa sechs bis sieben Kindern gesehen, die von einem Treppenhausbalkon in der 20. Etage eines Mehrfamilienhauses in der Landsberger Allee mehrere Metallstangen nach unten warf. Zu diesem Zeitpunkt sollen sich keine Personen im Wurfbereich befunden haben, sodass niemand verletzt worden sei. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatten die unbekannt gebliebenen Personen den Ort bereits verlassen. Die Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung dauern an.