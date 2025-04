Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0926

Eine Frau wurde heute Morgen bei einem Verkehrsunfall in Kreuzberg verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr gegen 5:30 Uhr ein 55-jähriger Taxifahrer auf dem Kottbusser Damm in Richtung Urbanstraße, als die 32-jährige Fußgängerin in Höhe der Boppstraße auf die Fahrbahn gerannt sei. Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr die Frau an. Die Frau prallte gegen die Frontscheibe des Taxis und fiel danach zu Boden. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie mit Verletzungen an Kopf und Rumpf in ein Krankenhaus, in dem sie stationär verblieb. Der Taxifahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.