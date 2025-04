Senior bei Raub verletzt

Nr. 0925

Gestern Abend ereignete sich in Neu-Hohenschönhausen ein Raub, bei dem ein Senior verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen nach sei der 85-Jährige gegen 19:45 Uhr auf dem Gehweg der Arnimstraße mit zwei Tüten und einer Umhängetasche gelaufen, als plötzlich zwei Unbekannte von hinten an den Gurt der Tasche gegriffen und daran gezogen haben sollen. Durch das Ziehen sei der Senior zu Boden gestürzt. Einer der mutmaßlichen Räuber habe anschließend die Umhängetasche über den Kopf des Mannes gezogen. Beide Tatverdächtige flüchteten im Anschluss mit der Tasche und darin befindlichem Geld in unbekannte Richtung. Der Senior verletzte sich an der Hüfte. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) übernommen.