Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Nr. 0921

Gestern Nachmittag kam es in Westend zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Frauen, ein Kleinkind und ein Mann verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen befuhr eine 27-Jährige mit einem Mini gegen 16:30 Uhr die Fredericiastraße in Richtung Rognitzstraße. An der Kreuzung Fredericiastraße Ecke Königin-Elisabeth-Straße fuhr sie gegen einen von rechts kommenden Mercedes, an dessen Steuer ein 57-Jähriger saß. Die Fahrerin des Minis und ihre zweijährige Tochter sowie die 59-jährige Beifahrerin erlitten derartige Verletzungen, dass sie durch Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurden. Der Fahrzeugführer erlitt Verletzungen am Kopf, die ambulant behandelt wurden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrfähig. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.