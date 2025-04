Gemeinsame Komplexkontrolle in Falkensee - Zusammenarbeit schafft Verkehrssicherheit

Gemeinsame Meldung Polizei Berlin und Polizeidirektion West der Polizei Brandenburg

Nr. 0920

Von gestern Abend bis in die Nacht führten die Polizeiinspektion Havelland und Kräfte der Direktion 2 (West) der Polizei Berlin gemeinsam eine Komplexkontrolle in Falkensee durch. Insgesamt ziehen beide Behörden eine positive Bilanz. Der Großteil der kontrollierten Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer konnte seine Fahrt nach kurzer Zeit ohne Beanstandung fortsetzen.

Ziel der Maßnahme war es insbesondere, die Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer zu überprüfen – mit Fokus auf Fahrten unter Alkohol- oder Drogeneinfluss – sowie die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit zu kontrollieren. Denn insbesondere unter dem Einfluss berauschender Mittel sinkt die Hemmschwelle, was häufig zu einer Überschreitung der Geschwindigkeit oder zu riskantem Fahrverhalten führt. Diese Kombination stellt eine erhebliche Gefahr für alle Verkehrsteilnehmenden dar.

Die Zahl der Verkehrsunfälle im Landkreis Havelland ist in den vergangenen Jahren gestiegen – ebenso die Anzahl verletzter oder getöteter Personen. Häufig sind Alkohol- oder Drogenkonsum sowie überhöhte Geschwindigkeit ursächlich für diese Unfälle.

An der Kontrolle waren über 60 Einsatzkräfte beteiligt. In der Zeit von 20 bis 2 Uhr wurden in der Spandauer Straße insgesamt 321 Fahrzeuge sowie deren Fahrerinnen und Fahrer hinsichtlich der Hauptunfallursachen und technischer Mängel überprüft. Aufgrund erheblicher technischer Mängel mussten fünf Fahrzeuge stehenbleiben, da ihre Betriebserlaubnis erloschen war. Außerdem untersagten Polizeikräfte in acht weiteren Fällen die Weiterfahrt.

Insgesamt wurden 69 Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet. Bei 143 Fahrzeugen wurde die Geschwindigkeit kontrolliert – in 18 Fällen lag eine Überschreitung vor. Ein Fahrzeugführer war mit 57 km/h nahezu doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs.

Zusätzlich ahndeten die Einsatzkräfte 47 weitere Verstöße, etwa gegen die Gurtpflicht, aufgrund fehlender Dokumente oder technischer Mängel. Zwei Fahrer wiesen beim Alkoholvortest Werte um 0,7 Promille auf. Bei zwei weiteren Fahrzeugführern zeigte ein Drogenschnelltest den Konsum von Betäubungsmitteln an.

Zudem wurde eine Verkehrsstrafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt. In diesem Zusammenhang stellten Polizeikräfte einen Führerschein sicher.

Die Einsatzkräfte beider Behörden bewerteten die Zusammenarbeit als sehr gelungen. Der gemeinsame Einsatz verlief reibungslos und zielgerichtet. Diese Form der behördenübergreifenden Kooperation trägt maßgeblich zur Erhöhung der Verkehrssicherheit bei und soll daher auch künftig fortgesetzt sowie weiter ausgebaut werden.