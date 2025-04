Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Nr. 0919

Ein Autofahrer entzog sich gestern Nachmittag in Neu-Hohenschönhausen einer Verkehrskontrolle. Im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes zu Geschwindigkeitsverstößen fiel den Einsatzkräften gegen 16:40 Uhr auf der Hohenschönhauser Straße ein Fahrer auf, der deutlich zu schnell unterwegs war. Ein Beamter forderte ihn zum Anhalten auf. Der Fahrer bremste zunächst etwas ab, beschleunigte dann wieder und steuerte direkt auf den Beamten zu. Schließlich lenkte er den Wagen ruckartig auf die Gegenfahrbahn. Der Beamte konnte durch eine schnelle Reaktion ausweichen und blieb unverletzt. Der Fahrer flüchtete mit dem Wagen. Die Einsatzkräfte fanden das Auto später ohne Kennzeichen an der Halteradresse vor. Es folgte eine staatsanwaltschaftlich angeordnete Durchsuchung des Wagens und der Halterwohnung. Ein 31-Jähriger, der sich in der Wohnung aufhielt, jedoch angab, den Wagen nicht gefahren zu haben, führte die Einsatzkräfte schließlich zum Versteck der Kennzeichen. Die Einsatzkräfte sicherten Spuren. Ob und inwiefern der Mann in die Tat involviert ist, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und versuchter gefährlicher Körperverletzung, die ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen hat.