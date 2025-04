Nr. 0918

Eine achtköpfige Gruppe Jugendlicher soll gestern Abend in Pankow mehrere andere Jugendliche beraubt haben. Zwei 17-Jährige gaben an, gegen 19:30 Uhr im Paule-Park von der Gruppe angehalten und aufgefordert worden zu sein, ihr Geld herauszugeben. Als die beiden der Forderung zunächst nicht nachkamen, soll ein Jugendlicher aus der Gruppe ihnen ein Messer vorgehalten haben. Die 17-Jährigen übergaben dann ihre Geldbörsen mit Bargeld und alarmierten die Polizei. Etwa eine Viertelstunde später soll die Gruppe sechs weiteren Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren im Durchgang des Rathaus-Centers in Richtung der Breite Straße den Weg versperrt, sie festgehalten und durchsucht haben. Mit erbeuteten Gegenständen flüchteten die Tatverdächtigen wiederum in unbekannte Richtung. Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 13 konnten die Gruppe Jugendlicher im Alter von 15 bis 17 Jahren schließlich in der Nähe ausfindig machen und festnehmen. Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen fanden die Einsatzkräfte offenkundiges Raubgut. Ein 15-Jähriger aus der Gruppe hatte außerdem ein verbotenes Messer mit feststehender Klinge bei sich, das beschlagnahmt wurde. Nach Feststellung ihrer Personalien, erkennungsdienstlichen Behandlungen zweier Jugendlicher und einer freiwilligen Abgabe einer DNA-Probe durch den Besitzer des Messers durften die Tatverdächtigen ihrer Wege gehen. Die weiteren Ermittlungen wegen schweren Raubes führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).