Jugendliche greifen Einsatzkräfte an

Nr. 0917

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte von Jugendlichen in Friedrichshain angegriffen. Nach ersten Erkenntnissen wollten Kräfte des Polizeiabschnitts 51 gegen 21:45 Uhr eine Personengruppe im Rahmen anderweitiger Ermittlungen auf der Frankfurter Allee überprüfen, woraufhin sich drei Jugendliche von dieser entfernten. Kurze Zeit später konnten die drei in einem Treppenhaus angetroffen und überprüft werden. Als der Beamte an sie herantrat, soll ein 16-Jähriger ihn unvermittelt mit Pfefferspray besprüht und gegen den Kopf geschlagen haben. Während der Beamte den Angriff abwehrte, soll ein 15-Jähriger einen Schlagstock gezogen haben, mit dem er auf den Beamten einschlagen wollte. Eine dazugekommene Beamtin bemerkte dies, zog ihre Dienstwaffe und noch bevor sie den Schusswaffengebrauch ankündigen konnte, flüchtete der 15-Jährige. Hinzualarmierte Polizeikräfte nahmen ihn anschließend fest. Bei der Festnahme soll er mit dem Schlagstock in Richtung eines Beamten geschlagen haben. Dieser konnte den Angriff abwehren und wurde nicht verletzt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigen übergeben. Der Beamte, der von dem 16-Jährigen angegriffen wurde, wurde im Gesicht und an einem Arm verletzt. Nach ambulanter Behandlung trat er vom Dienst ab. Der Schlagstock sowie das Pfefferspray wurden beschlagnahmt. Die Weiterbearbeitung erfolgt durch die örtlich zuständige Kriminalpolizei.