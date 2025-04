Reizgas im Bus versprüht

Nr. 0915

In Altglienicke erlitten gestern Mittag sechs Personen Atemwegsreizungen. Nach bisherigen Erkenntnissen versprühten zwei 14 und 16 Jahre alte Jugendliche kurz vor 14 Uhr an der Bushaltestelle Ortolfstraße/Anne-Frank-Straße in einem BVG-Bus der Linie 260 in Richtung Adlershof Reizgas. Anschließend verließen sie den Bus und flüchteten in unbekannte Richtung. Die 46-jährige Busfahrerin und fünf Fahrgäste – zwei Frauen im Alter von 30 und 32 Jahren sowie ein 13-jähriges Mädchen und zwei Jungen im Alter von sieben Monaten und fünf Jahren – erlitten Atemwegsreizungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 30-Jährige und ihren fünfjährigen Sohn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die 32-Jährige und ihr Baby versorgten die Rettungskräfte ambulant am Ort. Die 13-Jährige und die Busfahrerin gaben zunächst an, keine Behandlungen zu benötigen, die Busfahrerin beendete ihren Dienst jedoch vorzeitig. Im Rahmen der Ermittlungen wurden die Namen und Anschriften der beiden Tatverdächtigen bekannt. Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung führt nun ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).