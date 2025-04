Mann nach Streit lebensgefährlich verletzt

Nr. 0910

Ein Mann wurde in der vergangenen Nacht in Steglitz im Zuge eines Streits lebensgefährlich verletzt. Eine Anwohnerin fand den 36-Jährigen kurz nach Mitternacht auf der Bismarckstraße gegenüber einer Bushaltestelle verletzt auf dem Boden und alarmierte Rettungskräfte. Nach bisherigem Ermittlungsstand war der Mann mit einem bisher Unbekannten in einen Streit geraten und hatte dabei eine lebensgefährliche Stichverletzung erlitten. Anschließend war der Unbekannte geflüchtet. Der 36-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, in dem er notoperiert werden musste. Er verbleibt zur Behandlung auf der Intensivstation. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die weiteren noch andauernden Ermittlungen übernommen.