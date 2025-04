Einkaufswagen aus Hochhaus geworfen

Nr. 0908

Heute Vormittag wurden zwei Autos in Alt-Hohenschönhausen beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand warfen Unbekannte gegen 9 Uhr einen Einkaufswagen von einem öffentlich zugänglichen Balkon eines Hochhauses in der Landsberger Allee. Der Wurf erfolgte aus großer Höhe. Der Einkaufswagen traf zwei vor dem Haus geparkte Autos, unter anderem ein Fahrzeug der Berliner Feuerwehr, die dadurch beschädigt wurden. Es befanden sich keine Personen in und an den Autos. Niemand wurde verletzt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).