Festnahme nach fremdenfeindlicher Beleidigung

Nr. 0907

Eine Frau wurde gestern Nachmittag in Prenzlauer Berg nach fremdenfeindlichen Äußerungen festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen soll die 56-Jährige gegen 17:35 Uhr auf dem Arnswalder Platz vier dort spielende Kinder im Alter von 11 und 12 Jahren beschimpft und eines von ihnen fremdenfeindlich beleidigt haben. Anschließend begab sie sich in Richtung Dietrich-Bonhoeffer-Straße. Dort soll sie den sogenannten Hitlergruß gezeigt haben. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei brachten die stark alkoholisiert wirkende Frau für erkennungsdienstliche Maßnahmen und eine Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam. Von dort wurde sie im Anschluss entlassen. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts übernommen.