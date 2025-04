Versuchtes Tötungsdelikt – Schüsse aus Auto auf Personengruppe

Nr. 0880

Seit der vergangenen Nacht haben die 7. Mordkommission des Landeskriminalamts Berlin und die Staatsanwaltschaft Berlin die Ermittlungen zu einem versuchten Tötungsdelikt im Ortsteil Märkisches Viertel übernommen. Gegen 22:40 Uhr kam es zu mehreren Schussabgaben aus einem fahrenden Auto auf eine aus vier Männern bestehende Personengruppe, die sich auf dem Gehweg der Finsterwalder Straße befand. Von den Schüssen wurde niemand getroffen. Die angegriffenen Männer sind 34, 38, 45 und 59 Jahre alt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sind familiäre Streitigkeiten Hintergrund der Schussabgaben. Am Tatort stellten alarmierte Einsatzkräfte mehrere Patronenhülsen fest. In den frühen Morgenstunden konnte der zunächst flüchtige 36-jährige Schütze in seinem Heimatort in Hessen vorläufig festgenommen werden. Die in Zusammenarbeit mit der Polizei Hessen geführten weiteren Ermittlungen dauern an.