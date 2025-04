Farbschmierereien an Parteizentrale

Nr. 0879

Ein Sicherheitsmitarbeiter stellte in der vergangenen Nacht mehrere Farbschmierereien an einer Kreuzberger Parteizentrale fest. Gegen 3:40 Uhr bemerkte der Mann die Sachbeschädigungen entlang der Hauswand und Fenster des in der Wilhelmstraße gelegenen Hauses und informierte die Polizei. Kräfte des Polizeiabschnitts 53 dokumentierten die Schäden und nahmen eine Anzeige auf. Die weiteren Ermittlungen werden nun vom Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin geführt.