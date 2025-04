Nr. 0878

Gestern Abend erreichte die Polizei eine Internetanzeige zu einer Sachbeschädigung mit politischem Hintergrund an einer Kirche in Neukölln. Gegen 19 Uhr suchten daraufhin Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 54 die Kirche in der Karl-Marx-Straße auf. Unbekannte hatten zuvor im Laufe des Tages ein Fenster im Eingangsbereich mit einem Schriftzug, der anti-israelische Inhalte aufwies, beschmiert. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts übernahm die weiteren Ermittlungen.