Auto mit Schriftzug beschmiert

Nr. 0877

Gestern Nachmittag erstattete ein Bürger eine Internetanzeige wegen Sachbeschädigung. Gegen 15:30 Uhr stellte der Fahrzeugbesitzer einen politisch motivierten Schriftzug an seinem am Fahrbahnrand der Hagenauer Straße geparkten Auto fest, welchen er nicht eigenhändig entfernen konnte. Zum Ort alarmierte Einsatzkräfte stellten den in der Anzeige beschriebenen Sachschaden am Ort fest und dokumentierten ihn. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes führt die weiteren Ermittlungen.