Autofahrerin nach Verkehrsunfall verstorben

Nr. 0876

Gestern Nachmittag verstarb eine Autofahrerin nach einem Verkehrsunfall in Pankow. Nach ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen fuhr eine 59-jährige Autofahrerin gegen 17:30 Uhr auf einen Hinterhof in der Pestalozzistraße. Aus bislang unbekannten Gründen beschleunigte sie dort, durchbrach den Zaun eines Kita – Spielplatzes und prallte anschließend gegen eine Steinmauer. Dabei wurde sie lebensbedrohlich verletzt und durch alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie verstarb. Der genaue Unfallhergang ist nun Gegenstand der Ermittlungen eines Fachkommissariats der Polizeidirektion 1 (Nord).