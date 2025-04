Mit Messer verletzt - Notoperation

Nr. 0874

Eine Frau soll in der vergangenen Nacht in Marzahn ihren Partner mit einem Messer verletzt haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwickelte sich in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Alfred-Döblin-Straße gegen 22:40 Uhr ein Streit zwischen der 38-Jährigen und ihrem zwei Jahre älteren Lebensgefährten. Im Zuge des Streits soll sie ihm mehrere Stichverletzungen zugefügt haben. Aufgrund der erlittenen lebensbedrohlichen Verletzungen musste bei dem 40-Jährigen eine Notoperation in einem Krankenhaus erfolgen. Er wird dort weiter stationär behandelt. Die alkoholisierte Frau wurde festgenommen und der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 3 (Ost) überstellt, welche die weiteren noch andauernden Ermittlungen übernommen hat.