Jugendgruppe greift Fußballspieler an

Nr. 0873

In der vergangenen Nacht griffen mehrere Jugendliche in Mitte eine jugendliche Fußballmannschaft an. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass ein 20-jähriger Betreuer mit seiner Jugendfußballmannschaft gegen 22:15 Uhr auf der Rosenthaler Straße auf dem Weg zurück zur Unterkunft gewesen sei, als sich ein Streitgespräch mit einer weiteren Jugendgruppe ergab. Aus dieser Gruppe heraus habe ein 17-Jähriger den Betreuer zunächst bedroht. Anschließend soll ein 14-Jähriger dem 20-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben. Infolgedessen zerstreute sich die Fußballmannschaft flüchtend. Hierbei geriet ein 14-jähriger Spieler erneut an die attackierende Jugendgruppe, die ihn zu fünft zu Boden gestoßen, getreten, geschlagen und ausgeraubt haben sollen. Ein 37-Jähriger, der die Gruppe von ihrem Angriff abhalten wollte, wurde aus dieser heraus ebenfalls bedroht. Zeitgleich nahm ein 20-Jähriger zuvor unbeteiligter Zeuge die Verfolgung des 17-jährigen Angreifers auf. Als er ihn eingeholt und festgehalten habe, sei ein Unbekannter hinzugekommen und habe ihm gegen das Bein getreten, wodurch der 17-Jährige zunächst weiter flüchten konnte. Dennoch konnte der 20-Jährige die alarmierten Polizeikräfte zu den beiden 17 und 14 Jahre alten Tatverdächtigen führen. Diese stellten beim 17-Jährigen eine täuschend echt wirkende Softairwaffe fest. Der Betreuer erlitt Verletzungen im Gesicht, die in einem Krankenhaus ambulant behandelt wurden. Der Zeuge und der Jugendspieler wurden durch Rettungskräfte ambulant vor Ort behandelt. Die Eltern der minderjährigen Tatverdächtigen holten diese aus dem Polizeigewahrsam ab. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Raubes, der Körperverletzungen, der Bedrohungen und des Verstoßes gegen das Waffengesetz.