Personengruppe nach fremdenfeindlichen Parolen überprüft

Nr. 0872

Einsatzkräfte überprüften gestern Nachmittag eine Personengruppe in Lankwitz. Gegen 16 Uhr alarmierte eine Zeugin die Polizei zu einer Parkanlage an der Dillgesstraße. Zuvor hatte sie dort eine Personengruppe bemerkt, aus der fremdenfeindliche Parolen gerufen worden sein sollen. Die Einsatzkräfte überprüften die 14-köpfige Personengruppe aus Frauen und Männern im Alter von 15 bis 36 Jahren und sprachen allen Personen Platzverweise aus. Zuvor meldete eine weitere Zeugin gegen 15:30 Uhr bereits eine Personengruppe auf dem Hanna-Renate-Laurien-Platz, aus der ebenfalls fremdenfeindliche Parolen gerufen worden sein sollen. Ob diese Gruppe mit der in der Parkanlage an der Dillgesstraße identisch ist, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeilichen Staatsschutzes wegen des Verdachts der fremdenfeindlichen Beleidigung.