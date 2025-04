Mann in die Spree geworfen

Nr. 0871

Bisher Unbekannte warfen einen obdachlosen Mann in der Nacht vom vergangenen Freitag zum Samstag in Friedrichshain in die Spree. Nach bisherigem Kenntnisstand nächtigte der 42-Jährige gegen 0:30 Uhr in einem Park im Bereich der Mühlenstraße, als er von mindestens vier Unbekannten gepackt und in Richtung Uferkannte gezerrt worden sein soll. Dort sollen sie ihn dann in die Spree geschubst haben. Weitere ebenfalls unbekannt gebliebene Personen sollen ihm wieder aus dem Wasser geholfen haben. Anschließend begab er sich zur Wache der Bundespolizei am Ostbahnhof und zeigte das Geschehen an. Alarmierte Rettungskräfte behandelten ihn dort ambulant. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) übernommen.