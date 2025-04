Motorradfahrer durch Verkehrsunfall tödlich verletzt

Nr. 0870

Ein Motorradfahrer verstarb gestern Nachmittag nach einem Unfall in Nikolassee in einem Krankenhaus. Nach bisherigen Ermittlungen war der 62-Jährige gegen 13:50 Uhr mit seinem Motorrad auf der Havelchaussee in Richtung Kleine Steinlake unterwegs. Vor ihm fuhr ein 33-Jähriger mit einem Transporter mit Anhänger. Als der Motorradfahrer dabei war, das Fahrzeug mit dem 33-Jährigen am Steuer zu überholen, setzte dieser ebenfalls zum Überholen eines Fahrradfahrers an. Der 62-Jährige leitete eine Gefahrenbremsung ein, verlor dabei die Kontrolle über sein Motorrad und prallte gegen einen am linken Fahrbahnrand befindlichen Granitblock. Er erlitt erhebliche Kopf- und Rumpfverletzungen. Ein Ersthelfer versorgte ihn bis zum Eintreffen von Rettungskräften, die ihn reanimierten und unter Reanimationsbedingungen in ein Krankenhaus brachten. Dort erlag er am späten Nachmittag seinen Verletzungen. Eine Angehörige wurde darüber informiert. Zu den Rettungsmaßnahmen und zur Unfallaufnahme und –ermittlung blieb die Havelchaussee bis gegen 20 Uhr gesperrt. Die weiteren andauernden Ermittlungen führt ein Verkehrsermittlungskommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).