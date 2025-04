Mutter mit ihren Kindern fremdenfeindlich beleidigt

Nr. 0869

Heute Nachmittag beleidigte ein Mann in Kreuzberg sowohl eine Frau als auch ihre Kinder fremdenfeindlich. Auf dem Gehweg der Hasenheide sprach er gegen 14:20 Uhr erst die Kleinkinder und anschließend deren Mutter an und gab mehrere fremdenfeindliche und den Nationalsozialismus verherrlichende Äußerungen von sich. Mehrere Passanten schritten ein und der Mann entfernte sich zunächst. Die 28-Jährige begegnete daraufhin zwei Polizisten und gab eine detaillierte Personenbeschreibung ab. Die Beamten trafen den 56-Jährigen an und auch vor ihnen wiederholte er die Aussagen lautstark. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von unter 0,2 Promille. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin ermittelt nun wegen Beleidigung.